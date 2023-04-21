Мир 21 апреля 2023, 03:46 Зеленскому предложили сесть за стол переговоров с Путиным ради спасения Украины Подполковник Дэвис: США стоит заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным YouTube

Читать 360tv в

Соединенным Штатам Америки следует заставить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в материале для издания 19FortyFive.

«Я понимаю, что многие отвергнут это предложение, но США должны оказать давление на Зеленского, чтобы он добивался урегулирования кризиса при помощи переговоров», — заявил Дэвис.

Реклама

Американский военный считает, что у Киева нет шансов победить Россию на поле боя. У украинского конфликта по мнению Дэвиса есть два исхода: урегулирование за столом переговоров или поражение ВСУ.

«Для достижения устойчивого мира лидеры Запада должны в частном порядке сообщить Зеленскому, что бессрочная военная, политическая и финансовая поддержка с их стороны закончится к определенному времени, и поэтому он должен заключить с Путиным наилучшую сделку, на которую он способен», — подытожил подполковник.

Военный подчеркнул, что границы 1991 года при любом исходе не будут восстановлены. Основным условием мирного решения будет признание российскими новых территорий и Крыма.