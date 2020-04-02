Зеленскому предложили работу в «Квартале 95» после президентства

Зеленский после окончания президентского срока без работы не останется. Его готовы взять обратно в студию «Квартал 95» художественным руководителем.

«Он (Зеленский — прим. ред.) придет на должность, которую занимал до президентства, — художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность», — заявил в интервью «Украинской правде» один из руководителей студии, Евгений Кошевой.

Он добавил, что до ухода в политику президент Украины Владимир Зеленский занимал в «Квартале 95» сразу несколько должностей, поэтому проект «немного потерял» после его решения бороться за президентское кресло.

Зеленский — один из основателей и экс-худрук студии «Квартал 95». Во время своей предвыборной кампании он утверждал, что баллотируется на пост президента только на один срок. От руководства творческого коллектива комик отошел, когда занялся политикой.

Нынешний украинский президент вышел во второй тур голосования вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Он набрал 73,22% голосов и победил. Его поддержали 13,5 миллиона украинцев.

Ранее Зеленский обратился к народу с просьбой не выходить из дома во время пандемии коронавируса. Он сравнил «невидимую» инфекцию с радиацией в Чернобыле. На Украине медики зафиксировали 794 случая заражения 2019-nCoV.