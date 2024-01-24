Мир 24 января 2024, 04:57 Зеленскому предложили предъявить претензии на египетские пирамиды Глава крымского парламента предложил Зеленскому претендовать на пирамиды Египта РИА «Новости»

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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому выдвинуть претензии на египетские пирамиды. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

Так он прокомментировал указ Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По словам Константинова, инициативу нельзя назвать иначе, чем «бредни и бумагомарательство».

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«Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей», — сказал глава крымского парламента.

В указе Зеленский призвал обеспечить проживающим в России украинцам права «на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание».

Также глава киевского режима приказал в рамках этой инициативы сформировать порядок мер по «сохранению национальной идентичности украинцев» в России, включая на «исторически населенных ими землях». Такими Зеленский посчитал Белгородскую, Брянскую, Ростовскую, Курскую и Воронежскую области, а также Краснодарский край.

Ранее стало известно, что президент Украины решил легализовать в стране двойное гражданство. При этом в законе подразумевается, что получившие российский паспорт украинцы автоматически лишатся украинского гражданства.