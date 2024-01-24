24 января 2024, 04:57
Зеленскому предложили предъявить претензии на египетские пирамиды
Глава крымского парламента предложил Зеленскому претендовать на пирамиды Египта
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому выдвинуть претензии на египетские пирамиды. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».
Так он прокомментировал указ Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По словам Константинова, инициативу нельзя назвать иначе, чем «бредни и бумагомарательство».
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«Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей», — сказал глава крымского парламента.
В указе Зеленский призвал обеспечить проживающим в России украинцам права «на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание».
Также глава киевского режима приказал в рамках этой инициативы сформировать порядок мер по «сохранению национальной идентичности украинцев» в России, включая на «исторически населенных ими землях». Такими Зеленский посчитал Белгородскую, Брянскую, Ростовскую, Курскую и Воронежскую области, а также Краснодарский край.
Ранее стало известно, что президент Украины решил легализовать в стране двойное гражданство. При этом в законе подразумевается, что получившие российский паспорт украинцы автоматически лишатся украинского гражданства.
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