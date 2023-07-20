20 июля 2023, 18:54
Зеленскому посоветовали уйти в отставку
Экс-советник Кучмы: Зеленский должен уйти в отставку, так как подвел Украину
Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за собственных неудач. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политик заявил, что Зеленский не смог защитить военные объекты от ударов российских ВКС, наладить производство беспилотников, обеспечить членство Украины в НАТО и сохранить зерновую сделку. При этом, по утверждению Соскина, Зеленский утопил Украину в долгах перед другими государствами и загубил будущее страны.
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«Ситуация висит на волоске. Что может сделать Зеленский, слуги народа и верховный совет? Ничего. Нужно делать перезагрузку», — заявил он.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что после прекращения действия зерновой сделки ни одно грузовое судно не сможет зайти в порты Украины в Черном море.
Владимир Зеленский
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
зерновая сделка
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