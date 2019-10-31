Зеленскому посоветовали реинтегрировать Украину в Россию

«Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей», — заявил депутат. Он напомнил, что Крым уже пять лет находится в составе России и говорить о какой-то реинтеграции или принимать в ней участие никто не планирует.

Зеленский захотел вернуть Крым Подробнее

«Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию», — пояснил Юрий Гемпель и пояснил, что не стоит понапрасну тратить время на несуществующие проекты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он представит стратегию по реинтеграции Донбасса и Крыма. Сам процесс, по его словам, будет состоять из четырех шагов: государство должно начать диалог с обществом, вторым шагом прийти к консенсусу, третьим оценить реальность того, что это долгий процесс. Финальным шагом должно стать воплощение этой стратегии в жизнь.