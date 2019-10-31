  • Зеленскому посоветовали реинтегрировать Украину в Россию

    31 октября 2019, 10:35

    Анатолий Минкин

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно тратить время на «реинтеграцию» Крыма, лучше употребить его на восстановление отношений с Россией. С таким заявлением выступил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии крымского парламента Юрий Гемпель. Его слова привело РИА «Новости».
    Зеленскому посоветовали реинтегрировать Украину в Россию

    «Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей», — заявил депутат. Он напомнил, что Крым уже пять лет находится в составе России и говорить о какой-то реинтеграции или принимать в ней участие никто не планирует.

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    «Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию», — пояснил Юрий Гемпель и пояснил, что не стоит понапрасну тратить время на несуществующие проекты.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он представит стратегию по реинтеграции Донбасса и Крыма. Сам процесс, по его словам, будет состоять из четырех шагов: государство должно начать диалог с обществом, вторым шагом прийти к консенсусу, третьим оценить реальность того, что это долгий процесс. Финальным шагом должно стать воплощение этой стратегии в жизнь.