Зеленскому посоветовали привыкать к критике

Ране глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал изданию «Украинская правда», что отговаривает президента заглядывать в Facebook из-за «искаженной информации».

«Он устал… Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — признал Богдан.

Также, по его словам, украинского лидера изматывают высокие темпы работы.

«Он очень популярный уже в мире человек… Поскольку такая заинтересованность, надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства. А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии», — пояснил глава офиса.

Опрос показал, что украинцы стали меньше доверять Зеленскому Подробнее

Политолог Юрий Кот критично отнесся к этому заявлению. Он указал, что Зеленский знал, на что шел, включаясь в президентскую гонку на Украине.

«Когда мы слышим со стороны команды Зеленского о том, что он устал от критики, то хочется напомнить украинскую поговорку: Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте (Видели глаза, что покупали, ешьте, хоть повылазьте). <…> Ничего, пускай привыкает. Чем больше он будет делать нехороших вещей — поступать антинародно, двигаться в сторону войны, — тем больше будет критики и от врагов, и от друзей. Просто пусть делает выводы, а не обижается <…> Обижаться и надувать губы — это не позиция президента. Наводи порядок, восстанавливай справедливость, останавливай войну. Взялся за гуж, не говори, что не дюж», — заявил Кот.

Напомним, что социологические опросы последних месяцев показали снижение доверия населения Украины президенту Владимиру Зеленскому. 24 октября опубликовали данные о доверии 66% населения, что меньше показателей августа на 4%.