Зеленскому посоветовали готовиться к бегству | 360°

Мир 28 октября 2022, 07:46 Зеленскому посоветовали готовиться к бегству Депутат Крыма Шеремет рекомендовал президенту Зеленскому готовиться к бегству с Украины РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит готовиться к бегству, потому что его дни в роли политика уже сочтены. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

«В качестве политика дни Зеленского уже сочтены. Теперь ему нужно подумать о подготовке к бегству», — заявил Шеремет.

Реклама

Депутат предрек глобальные перемены на политическом поле в ближайшее время.

Реклама

«Западным хозяевам уже не нужен этот преступный режим, Зеленскому придется срочно убегать с Украины, которую он сам же и ввел в полный хаос», — добавил парламентарий.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры по установлению мира на Украине возможны только на условиях Зеленского. Он заявил, что решение о диалоге с Россией примут только лишь украинские власти.

При этом политолог Кэролайн Галактерос предупреждала, что Зеленский является всего лишь пешкой для США в рамках противостояния России и скоро от него избавятся.