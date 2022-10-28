Зеленскому посоветовали готовиться к бегству | 360°

28 октября 2022, 07:46
Зеленскому посоветовали готовиться к бегству
Депутат Крыма Шеремет рекомендовал президенту Зеленскому готовиться к бегству с Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит готовиться к бегству, потому что его дни в роли политика уже сочтены. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
«В качестве политика дни Зеленского уже сочтены. Теперь ему нужно подумать о подготовке к бегству», — заявил Шеремет.
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Депутат предрек глобальные перемены на политическом поле в ближайшее время.
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«Западным хозяевам уже не нужен этот преступный режим, Зеленскому придется срочно убегать с Украины, которую он сам же и ввел в полный хаос», — добавил парламентарий.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры по установлению мира на Украине возможны только на условиях Зеленского. Он заявил, что решение о диалоге с Россией примут только лишь украинские власти.
При этом политолог Кэролайн Галактерос предупреждала, что Зеленский является всего лишь пешкой для США в рамках противостояния России и скоро от него избавятся.
Владимир Зеленский
Украина
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