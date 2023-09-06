06 сентября 2023, 06:50
Зеленскому пора забыть о Крыме. Спикер парламента призвал готовиться к разделению всей Украины
Спикер Госсовета Крыма Константинов призвал готовить Украину к новому делению
Киевскому режиму стоит забыть о Крыме и подготовиться к административному делению оставшейся территории Украины, так как некоторые регионы уйдут из ее состава. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил об этом РИА «Новости».
Он прокомментировал закон об изменении административно-территориального устройства крымского региона, который подписал президент Владимир Зеленский. Владимир Константинов посоветовал ему забыть о полуострове и заняться оставшимися областями.
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«К чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины. Итогом этого деления станет уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов», — сказал парламентарий.
Владимир Константинов заявил, что исконно русские земли вернутся в состав России. По мнению политика, пора начать подбирать кадровый резерв для администраций Одессы, Николаева, Харькова и Днепра, который раньше носил название Екатеринослава.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что Россия никогда не откажется от Крыма. По его мнению, НАТО напрасно понадеялся на это.
Владимир Зеленский
Крым
Украина
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