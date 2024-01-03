Мир 03 января 2024, 13:47 Зеленскому пообещали расплату за атаку на Белгород Asia Times: удары ВСУ по Белгороду станут для Зеленского смертельными РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сильно усугубил ситуацию для своей страны после атаки ВСУ на Белгород. На это указали в материале издания Asia Times.

«Зеленский сделал ставку на то, что Запад усилит поддержку после ударов по российским городам. Но такие атаки приведут страну к совсем иным последствиям, так как Россия ответит своими атаками на производителей ракет, что только усугубит конфликт», — отметили авторы статьи.

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Журналисты предположили, что Украина из-за таких действий вообще лишится поддержки Запада, который откровенно опасается расширения зоны конфликта.

«Западные страны захотят ускорить усилия по мирному соглашению с Россией, прежде чем ситуация совершено выйдет из-под контроля», — добавили они.

Украинские боевики 30 декабря провели массированный ракетный обстрел центра Белгорода. Согласно последней информации, жертвами стали 25 человек и еще 109 пострадали.