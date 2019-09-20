Зеленскому показали шутливый чат с США, Россией и Белоруссией
Видеозапись с чатом опубликовал в Facebook исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон. Переписка международная, поэтому ведется на английском языке.
«Новый президент Украины Зеленский привносит свое чувство юмора в должность», — подписал свой пост Уилсон.
Общение в чате «Группа мировых лидеров» традиционно начинается с приветствий стран. Через некоторое время после слов США об инвестициях, в группу добавляют бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Политик сразу же предлагает вложить деньги в шоколадный бизнес.
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Затем Северная Корея отправляет стикеры в виде ракет, хвастаясь своими достижениями. В стороне не остается и Россия, спросившая мнения остальных о захвате половины Великобритании. На такие слова Штаты угрожают санкциями. В конце появляется глава Белоруссии, присылающий селфи своих усов.
В Сети появилось и видео с самого форума, где видно, что всем присутствующим очень нравится шутливый чат и гости заливаются смехом.
Форум Yes является ежегодным и проходил в Киеве с 12 по 14 сентября.