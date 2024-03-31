Мир 31 марта 2024, 04:11 Зеленскому озвучили план прекращения огня на Украине Рогов: Зеленскому нужно отвести ВСУ с новых регионов России для прекращения огня Официальный сайт президента Украины

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали для прекращения огня начать с отвода сил ВСУ с окуппированных ими частей новых российских регионов. Об этом РИА «Новости» заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР», — объяснил он.

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Но даже после отхода украинских войск переговоры будут сведены к следующему — запуску процесса капитуляции и освобождения русских земель на юго-востоке, которые сейчас под контролем Киева, от нацистов. Параллельно здесь будут идти денацификация и демилитаризация, закрепление русского языка в качестве государственного языка, добавил он.

Рогов подчеркнул, что в Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской, а также вплоть до Львовской и Закарпатской областях должны пройти свободные референдумы. Жители регионов должны выбрать, в составе какого государства они хотят жить.

Ранее Рогов назвал клоунадой слова Зеленского о переговорах с Россией, отметив, что он просто пытается спастись, почуяв, что «запахло жареным».