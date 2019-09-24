Зеленскому отказали в выступлении с трибуны Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Нью-Йорк, где началась сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди глав государств, которые выступят с главной трибуны форума, Зеленского не нашли.

Как удалось выяснить украинскому изданию «Страна.Ua», в первом заходе с трибуны Генассамблеи с речами выступят главы Бразилии, США, Египта, Турции, Нигерии, Мальдив, Катара, Швейцарии, Хорватии, Боливии, Иордании, Южной Кореи, Буркина-Фасо, Франции, Чили, а также Боснии и Герцеговины. Согласно расписанию, лидеры этих стран попеременно поднимутся на главную трибуну начиная с 16:00 (время московское). Их выступления продлятся до 21:45.

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После 15-минутного перерыва с трибуны ГА выступят главы Анголы, Португалии, Руанды, Финляндии, Монако, Нигерии, Нидерландов, Аргентины, Латвии, Словакии, Казахстана, Польши, Конго, Лихтенштейна, Перу и Сенегала. В этом списке Украина тоже отсутствует, хотя трибуна не опустеет вплоть до четырех часов утра.

Однако Зеленский все же отправился в Нью-Йорк. Это значит, что если он и примет участие в сессии ГА ООН и выступит в ходе сессии, то только в ходе общих дебатов — среди других активистов, ученых и общественных деятелей. Впрочем, на 25 сентября запланировала встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, но вот найдется ли у американского лидера минутка для президента Украины — пока неизвестно.