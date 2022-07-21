Зеленскому отказали в выступлении на саммите в Парагвае

Президент Украины Владимиру Зеленскому не захотели дать слово на саммите в Парагвае. Южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказал ему в выступлении, заявил замминистра иностранных дел страны Рауль Кано.

«МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий», — сообщил Кано на пресс-конференции.

Саммит проходит 20–21 июля в городе Луке, уточнило РИА «Новости». В начале месяца украинский лидер провел переговоры с парагвайским коллегой Марио Абдо Бенитесом. Как отметили в МИД южноамериканской страны, Зеленский пытался найти способ выступить перед руководством организации. Президент планировал поднять вопрос российско-украинского конфликта.

МЕРКОСУР представляет собой общий рынок южноамериканских стран. Он объединяет Парагвай, Бразилию, Аргентину и Уругвай. Договор о таможенном союзе и общем рынке появился в 1991 году. Сейчас председателем объединения выступает Парагвай.