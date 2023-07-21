21 июля 2023, 09:31
Зеленскому объяснили нежелание НАТО конфликтовать с Россией
Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс сообщил Зеленскому о нежелании конфликта с Россией
Представители НАТО на саммите альянса в Вильнюсе объяснили украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что приглашение страны в альянс обернется прямым конфликтом с Россией. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, его слова привел ТАСС.
«Мы говорили, что у нас нет возможности пригласить Украину уже сегодня. Иначе это станет означать, что НАТО готов конфликтовать с Россией, а этот сценарий в наши планы не входит», — сказал он.
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При этом Джоанэ добавил, что участие Украины в саммите приблизило ее к членству в альянсе.
Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что до завершения конфликта с Россией Украина не станет членом альянса.
Британские СМИ отмечали, что после саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский выглядел сильно расстроенным. Они предположили, что политик остался недоволен отказом принять страну в состав альянса уже в июле.
Владимир Зеленский
НАТО
Украина
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