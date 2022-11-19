Мир 19 ноября 2022, 05:42 Зеленскому не понравилась публичность Залужного — СМИ Financial Times: Зеленский попросил Залужного не продвигать свой публичный образ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отказаться от публичности. Об этом написала американская газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.

По данным СМИ, на Украине растет популярность Залужного. Это не единственный повод для разногласий главкома ВСУ и Зеленского.

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«Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ», — говорится в материале.

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В августе стало известно, что Зеленский планирует снять Залужного со своего поста. На его место мог прийти командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Ранее хакеры неоднократно взламывали социальные сети главкома ВСУ. По данным анонима, получившего доступ к мессенджеру Залужного, высокопоставленный военный злоупотреблял своим служебным положением. Хакер утверждает, что Залужный раздает должности и дорогие автомобили молодым девушкам.