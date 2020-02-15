Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

Послушать выступление президента пришли много журналистов. Но когда Зеленский подошел к трибуне, выяснилось, что выступать ему не с чем — ему не поставили микрофон.

Президент заявил, что без микрофона он выступать не может, и один из представителей конференции поделился с ним своим.

Ранее на сайте конференции в Мюнхене была статья о плане примирения России и Украины.Также там было написано, что документ разработан и одобрен при непосредственном участии экспертов по международной безопасности. Через некоторое время материал с сайта исчез.

Недавно в эфир украинского телеканала «Наш» позвонил житель из ЛНР и рассказал об ожидании местных жителей от президента Украины. Ничего утешительного ему сказать не удалось, также он добавил, что над правительством страны в регионе все смеются.