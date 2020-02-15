    15 февраля 2020, 15:06

    Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

    Дарья Морозова

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на его выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили РИА «Новости».

    Послушать выступление президента пришли много журналистов. Но когда Зеленский подошел к трибуне, выяснилось, что выступать ему не с чем — ему не поставили микрофон.

    Президент заявил, что без микрофона он выступать не может, и один из представителей конференции поделился с ним своим.

    Ранее на сайте конференции в Мюнхене была статья о плане примирения России и Украины.Также там было написано, что документ разработан и одобрен при непосредственном участии экспертов по международной безопасности. Через некоторое время материал с сайта исчез.

    Недавно в эфир украинского телеканала «Наш» позвонил житель из ЛНР и рассказал об ожидании местных жителей от президента Украины. Ничего утешительного ему сказать не удалось, также он добавил, что над правительством страны в регионе все смеются.