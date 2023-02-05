Мир 05 февраля 2023, 14:36 Зеленскому напомнили об истинных хозяевах его жизни Экс-посол ЛНР Мирошник: Беннет напомнил Зеленскому, что его жизнь в руках Запада Официальный сайт президента Украины

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Заявление бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о якобы поступившем обещании со стороны президента России Владимира Путина не устранять физически украинского коллегу Владимира Зеленского является напоминанием последнему: его жизнь находится полностью в руках западных кураторов. Об этом ТАСС рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

По мнению экс-дипломата, гибель главы МВД Украины Дениса Монастырского стала очередным знаком для Зеленского, что и его судьба всецело зависит от Запада.

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«Зеленский уже исчерпал себя в роли попугая на поводке. Вероятно, для него подготавливают роль павшего героя, которого возможно использовать как символ в дальнейшем. В его гибели, разумеется, обвинят президента России Владимира Путина», — сказал Мирошник.

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Монастырский погиб 18 января после крушения вертолета в Киевской области. В результате катастрофы скончались 14 человек, еще 25 пострадали. Официальные причины аварии пока что не озвучивали.

Ранее Беннет заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы лично дал ему слово не устранять своего украинского коллегу Зеленского.