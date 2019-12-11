Зеленскому напомнили о танце в женских туфлях после слов об обуви Соловьева

«Ой, а кто это у нас на лабутенах и в восхитительных штанах? Все, я больше не буду, но Зеленский первым начал тему модных тапочек», — подписала скриншот Витязева.

Ранее украинский президент на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» пригласил российского телеведущего Владимира Соловьева на Украину, чтобы тот смог лично оценить ситуацию в стране. «Посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni, или что там, не запачкаете», — сказал Зеленский.

«Нормандский саммит» по урегулированию ситуации в Донбассе прошел 9 декабря в Париже. Одним из основных решений по итогам встречи стала договоренность об обмене задержанными в формате «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года.