Мир 05 февраля 2024, 09:11 Зеленскому напомнили о скором лишении части полномочий Экс-замминистра Тука: в мае президент Зеленский потеряет часть полномочий Официальный сайт президента Украины

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Глава Украины Владимир Зеленский в мае лишится части полномочий, так как по закону он превратится в исполняющего обязанности президента. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он предположил, что страна может столкнуться с «проблематичной ситуацией» из-за окончания легитимного срока пребывания Зеленского на посту президента.

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«Согласно украинскому законодательству <…> те или иные действия может выполнять исключительно президент Украины. Не исполняющий обязанности президента», — отметил бывший чиновник.

По его словам, Зеленский не сможет совершать кадровые перестановки в правительстве и силовых ведомствах. Тука добавил, что исполняющие обязанности министров окажутся в похожей ситуации. Чиновники не будут участвовать в принятии решений и смогут только ставить свою подпись под распоряжениями правительства.

Ранее Зеленский подтвердил сообщения о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он рассказал, что в правительстве могут пройти кадровые перестановки.