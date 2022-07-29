Зеленскому напомнили о помощи со стороны США после его слов о проблемах американцев

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит пренебрежительно относиться к проблемам США и требовать поддержку для своей страны. Такое мнение высказал обозреватель The National Review Нейт Хохман.

В последние месяцы в США цены на топливо и продукты питания бьют рекорды. Американцы страдают от высокой инфляции, но их проблемы не интересуют Зеленского. В интервью Пирсу Моргану президент Украины назвал их «делом второстепенным».

«Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы. Для американцев инфляция отнюдь не „ничто“, а серьезная проблема», — раскритиковал Зеленского Хохман.

Он напомнил украинскому президенту, что не ему определять внутреннюю и внешнюю политику США. При этом Вашингтон всегда должен блюсти интересы собственного народа, а не третьих стран, подытожил журналист. Ранее ряд государств отказались поддержать политику Организации американских государств по Украине.