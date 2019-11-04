Зеленскому импичмент не грозит. Украинские политики пиарятся на идее заговора

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявлениями о свержении Владимира Зеленского пытается отвлечь внимание от собственного уголовного дела. Такое мнение «360» выразил директор центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун.

«Лукаш находится под следствием. Там идет речь и разворовывании какой-то суммы денег. Все, что она делает, имеет одну цель — отвлечь внимание от уголовного преследования лично ее. Раньше она вообще не комментировала ничего и вдруг резко проявилась, начала комментировать все политические события», — рассказал «360» Ковтун.

Он призвал не забывать, что Лукаш дает комментарии на фоне расследования уголовного дела в отношении нее.

Очень легко говорить, что президенту кто-то или что-то угрожает, просто пиариться на этой теме. Я не вижу никакой угрозы для Зеленского в нынешней ситуации Вячеслав Ковтун.

Бывший народный депутат, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш ранее заявила, что акции протеста на фоне действий Зеленского по Донбассу преследуют цель свергнуть президента. Тем не менее, Лукаш призвала Зеленского продолжать действовать так, как он решил.

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Лукаш инкриминируют хищение бюджетных денег в особо крупном размере. Похищенные средства были выделены на адаптацию законодательства Украины к европейскому.

Лукаш была министром юстиции с июля 2013 года по январь 2014-го.