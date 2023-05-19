Мир 19 мая 2023, 03:28 Зеленскому доложили о потере контроля ВСУ над основным укрепрайоном в Артемовске Сырский доложил Зеленскому о потере контроля над основным укрепрайоном в Артемовске РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли контроль над основным укрепрайоном в Артемовске, доложил президенту страны Владимиру Зеленскому командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Об этом сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе главы государства.

Сырский уточнил, что российской армии осталось зачистить несколько кварталов частного сектора и район «Самолета».

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«Командующий сухопутных войск настаивает на продолжение реализации своего плана с охватом города на флангах, несмотря на потери ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее немецкая газета написала, что российской армии осталось всего несколько дней или даже часов до полного захвата Артемовска. Сейчас под контролем ВС РФ находится около 99% территории населенного пункта.

Минобороны Украины утверждает, что России усилила группировку в Артемовске и стянула в город все резервы. В оборонном ведомстве уверены, что украинские военные контролируют юго-западную часть города.