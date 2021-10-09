Зеленскому дали совет, как подружиться с Путиным

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому дали совет, как наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств могут быть друзьями условно, заявил в эфире телеканала «Наш» бывший депутат Верховной рады, экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Зеленскому стоило позвонить президенту России и поздравить его с днем рождения, по мнению политика.

«Я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день», — сказал Червоненко.

Бывший депутат отметил, что это подходящий повод для того, чтобы растопить лед в отношениях. По его словам, в этот день «открываются чакры», которые могут сделать из врагов друзей. Но он подчеркнул, что речь идет не о личных взаимоотношениях, а в первую очередь о деловых.

«Надо достойно разговаривать. Президенты могут быть друзьями условно», — отметил тот.

Червоненко убежден, что во главе страны должен стоять человек, который способен виртуозно защищать ее интересы.

Путину 7 октября исполнилось 69 лет. В Кремле ранее рассказали, что глава государства провел день рождения с телефонной трубкой в руке.