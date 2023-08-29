Мир 29 августа 2023, 10:56 Зеленскому дали последний шанс. Новое поражение ВСУ приведет к мирным переговорам РИА «Новости»: НАТО дал президенту Украины Зеленскому в 2024 году последний шанс Официальный сайт Президента Украины

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Результаты боевых действий в 2024 году станут решающими для киевского режима. НАТО предоставит ему новый пакет военной помощи, но в случае поражения потребует пойти на перемирие с Россией. Об этом заявил в статье РИА «Новости» журналист Михаил Катков.

На границе Польши и Украины прошли напряженные пятичасовые переговоры между главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином. Они поговорили о причинах провала контрнаступления, боях за Работино и, несмотря на прогнозы аналитиков, продолжении кампании в 2024 году.

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«Страны Североатлантического альянса обсудили с властями Украины продление боевых действий еще как минимум на год. Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность», — отметил автор статьи.

Продолжение боевых действий означает, что в ближайшее время мирные переговоры исключены. Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что США рассчитывали на успех летнего контрнаступления ВСУ, чтобы вынудить Россию согласиться с невыгодными для себя условиями мирных переговоров и добавить политические очки американскому лидеру Джо Байдену перед президентскими выборами. Теперь ему создадут образ воюющего лидера, которого нельзя менять на полпути.

Начальник штаба генерального секретаря НАТО в Брюсселе Стиан Йенсен допустил, что Украину могли бы принять в альянс взамен на территориальные уступки России. Несмотря на то, что позднее он взял свои слова обратно, хорватское издание Advance назвало это намеком на изменение отношения Запада к конфликту.