Президент США Джо Байден примет украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки.

Визит, по словам Псаки, призван подтвердить «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».

Во время переговоров главы двух государств обсудят взаимодействие в сфере энергетической безопасности, борьбу киевских властей с коррупцией и реализацию на Украине демократических реформ, уточнило РИА «Новости».

На прошлой неделе президент США Джо Байден по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сделал заявление о том, что Соединенные Штаты и Германия будут защищать суверенитет Украины и поддерживать ее трансатлантические стремления. В ходе конференции Байден вновь заявил о борьбе с «российской агрессией», в том числе, в сфере энергетики. Речь шла о проекте «Северный поток — 2», к которому, как отметила Ангела Меркель, у них с Байденом очень разное отношение.