Зеленского ждет народный трибунал в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский может попасть под народный трибунал. Не исключено, что его организуют в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.

Такую возможность допустила депутат народного совета ДНР Елена Шишкина, уточнило РИА «Новости».

С весны 2018 года на территории ДНР и ЛНР работает украинский народный трибунал. По словам Шишкиной, на его заседаниях разбирали преступления, совершенные украинскими силовиками и властями во время конфликта в Донбассе.

Трибунал в основном занимался фиксацией всех правонарушений в самопровозглашенных республиках и документировал их. Приговор в итоге огласили всем подсудимым. В списке от июня 2018-го был и Петр Порошенко, который на тот момент возглавлял Украину.

«Подводя итоги первого года правления Зеленского в качестве президента Украины, хочу отметить, что, к сожалению, не за горами следующий украинский народный трибунал», — заметила Шишкина.

Разбирательства коснутся как самого украинского лидера, так и его офиса. Политиков могут обвинить в геноциде населения, блокаде Донбасса и пропаганде войны. Скорее всего, им вменят создание незаконных вооруженных формирований и использование вооруженных сил против гражданского населения.

«На сегодняшний день геноцид жителей Донецкой Народной Республики со стороны Украины продолжается», — подчеркнула депутат народного совета ДНР.