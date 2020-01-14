Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в том, что он провел тайные переговоры с Россией во время поездки на курорт в Омане. Такое предположение высказали во фракции бывшего лидера страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Мнение «Европейской солидарности» озвучил сопредседатель фракции Артур Герасимов. Об этом сообщило местное издание «Украинская правда». Политик заявил, что общество хочет узнать правду насчет поездки президента в Оман. Он не поверил версии СМИ, в соответствии с которым перед смертью султан Кабус бен Саид пожелал увидеть «именно нашего, как его называют, „величайшего лидера современности“».

Герасимов подчеркнул, что все «умные» люди понимают — истинная причина кроется в другом. Он уверен, что Зеленский посетил Оман не с официальным визитом, а «в частных или иных целях».

«Поэтому нас всех очень интересуют загадочные чартеры, которые в те дни летали между Оманом и Россией. <…> В»се это очень похоже на тайные переговоры», — подчеркнул Герасимов.

Ранее Obozrevatel.com сообщил, что в Оман летал самолет лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его называют кумом Владимира Путина. Политик посетил Оман в то же время, когда там находился Зеленский.