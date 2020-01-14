Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией
Мнение «Европейской солидарности» озвучил сопредседатель фракции Артур Герасимов. Об этом сообщило местное издание «Украинская правда». Политик заявил, что общество хочет узнать правду насчет поездки президента в Оман. Он не поверил версии СМИ, в соответствии с которым перед смертью султан Кабус бен Саид пожелал увидеть «именно нашего, как его называют, „величайшего лидера современности“».
Герасимов подчеркнул, что все «умные» люди понимают — истинная причина кроется в другом. Он уверен, что Зеленский посетил Оман не с официальным визитом, а «в частных или иных целях».
«Поэтому нас всех очень интересуют загадочные чартеры, которые в те дни летали между Оманом и Россией. <…> В»се это очень похоже на тайные переговоры», — подчеркнул Герасимов.
Ранее Obozrevatel.com сообщил, что в Оман летал самолет лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его называют кумом Владимира Путина. Политик посетил Оман в то же время, когда там находился Зеленский.