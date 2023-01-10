Мир 10 января 2023, 10:00 Зеленского заподозрили в подготовке войны против олигархов Колумнист dikGAZETE Алтыпармак: Зеленский может начать бороться с украинскими олигархами Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году может начать войну с украинскими олигархами. Такое мнение высказал колумнист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

Журналист заявил, что после начала СВО на Украине настал период политической неопределенности. Зеленский, который обещал соотечественникам стабильность и мир, продолжает «проливать кровь обычных людей».

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«Будучи не в состоянии принять самостоятельных решений, а лишь пытаясь сохранить симпатию, завоеванную в мире путем агитации, а также заглядывая в рот администрациям западных стран, в том числе в вопросе переговоров с Москвой, Зеленский не сумел набраться никакого опыта в столь критический 2022 год», — заявил обозреватель.

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Алтыпармак не исключил, что заявления советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича о необходимости установить в стране монархию, сделаны неслучайно. Они адресованы олигархам, потерявшим огромные деньги и покинувшим родину.

Журналист предположил, что в этом году на Украине произойдет сильный политический кризис. Виной этому станет Зеленский, который, по его словам, продолжит курс на «деолигархизацию». Возможно, он начнет отбирать у этих бизнесменов имущество. По его словам, у Украины — многомиллиардные долги перед западными государствами, единственный способ расплатиться с ними получить деньги за собственность олигархов

«Если мои прогнозы сбудутся, то в 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами, а не конфронтации Москвы и Киева», — подытожил колумнист.

Украинский парламент еще в 2021 году одобрил закон «об олигархах». Согласно принятому документу, Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) имеет право признать человека олигархом, а также создать специальный реестр для них.