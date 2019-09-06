Зеленского заподозрили в неприязни к однопартийцам

Зеленский проявляет высокомерно-презрительное отношение к соратникам — членам партии «Слуга народа», заявил источник СМИ. В связи с этим многие из них не встречаются лично с президентом. Речь идет о непопулярных политиках, которые не относятся к влиятельным гражданам.

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«Многие же члены „Слуги“ не являются политическими тяжеловесами, поэтому дополнительно общаться с ними президент не считает нужным», — говорится в материале издания.

Особенно такие взаимоотношения не устраивают молодых представителей «Слуги народа». В связи с этим в партии чувствуется напряжение и недоверие, написал сайт «Утро.ру».