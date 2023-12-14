Мир 14 декабря 2023, 18:48 Зеленского заметили во Франкфурте-на-Майне Президент Украины Зеленский приехал в Германию с необъявленным визитом РИА «Новости»

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Президент Украины посетил Германию с необъявленным визитом. Во Франкфурте-на-Майне перекрыли движение из-за его визита, сообщило РИА «Новости».

Из-за неожиданного приезда Зеленского полиция перекрыла часть дорог и усилила меры безопасности во всем регионе-метрополии Франкфурт-Рейн-Майне.

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«По поводу сегодняшнего визита президента Украины в Гессен: в связи с усилением мер безопасности будут кратковременные перекрытия дорог», — отметили в пресс-службе силового ведомства

Ранее телеканал CNN обратил внимание на задержки с согласованием помощи Украине со стороны Евросоюза. Журналисты предположили, что Запад начал уставать от украинской повестки и пытается игнорировать просьбы Зеленского. По мнению авторов издания, Евросоюз продолжит финансировать ВСУ, но приоритет европейских стран сместится.

В Politico заявили об опасениях послов стран — членов объединения в связи с возможным визитом Зеленского в Брюссель. Присутствие украинского лидера на саммите может разозлить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметили в СМИ.