Мир 16 января 2024, 11:43 Зеленского взбесило равнодушие украинцев к конфликту с Россией Focus: Зеленского раздражает поведение Запада и отстраненность украинцев IMAGO / Paulius Peleckis / Global Look Press

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Западные страны, вопреки обещаниям, сократили поддержку, а украинцы отнеслись к этому равнодушно. Президента Владимира Зеленского разозлило такое положение дел, сообщило издание Focus.

«Владимир Зеленский злится; не об успехах своих врагов и не об отсутствии прогресса его армии на поле боя. Скорее, украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников», — заявил автор статьи.

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Журналист заявил также, что настрой президента сильно изменился под тяжестью провала контрнаступления и других проблем. Очередное интервью по видеосвязи Владимир Зеленский дал без прежних легкости и юмора.

С начала конфликта прошло два года, и мир, по его словам, перестал слушать заявления украинского лидера так внимательно, как раньше, общество устало. Политик пожаловался автору статьи на то, что Запад утратил чувство безотлагательности, а многие украинцы — ощущение экзистенциальной угрозы.

Президент США Джо Байден передаст киевскому режиму послание через советника по нацбезопасности США Джейка Салливана. Он прикажет перейти из наступления в оборону.