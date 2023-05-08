Мир 08 мая 2023, 13:31 Зеленского высмеяли за очередное обращение к нации Пользователи Twitter посмеялись над словами Зеленского о важных событиях в мае и июне Официальный сайт президента Украины

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В Сети в очередной раз посмеялись над традиционным обращением президента Украины Владимира Зеленского к нации. Его анонс важных для страны событий в мае и июне в Twitter назвали нелогичным, сообщило РИА «Новости».

Зеленский среди прочего указал на перспективы получения нового оружия, а также упомянул работу над новыми антироссийскими санкциями.

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Один из пользователей задался вопросом, какова логика таких объявлений. Другой отметил, что США дали Украине очередной шанс для весеннего контрнаступления.

«Если это не удастся, то они прекратят поддержку», — подчеркнул он.

Такую позицию поддержал третий комментатор, заметив, что Зеленский объявляет всему миру информацию, которая должна быть секретной.

«Актер читает по своему сценарию… Авторы и заказчики удобно устроились в Вашингтоне», — добавил еще один пользователь.

В итоге читатели сошлись во мнении, что интересно было бы оценить «анонс» президента Украины в июле.

Сам Зеленский вместе с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым в интервью The Washington Post указывали, что ожидания от грядущего контрнаступления ВСУ в мире переоценивают.