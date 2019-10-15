«Каска, броник, памперс»: Зеленского высмеяли за неумение носить военную форму

Источник фото: facebook.com/surkov.blog

На снимке видно, что Зеленский надел поверх белой рубашки бронежилет, а на голову нацепил каску. Александр Сурков написал, что на этот раз начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку, которого видно на заднем плане, удалось правильно надеть бронежилет, а не задом наперед, как это было в его последний визит на передовую.

Новый начальник Генштаба ВСУ показал свой непрофессионализм на передовой Подробнее

К верховному главнокомандующему автор поста оказался беспощаден.

«А вот молодой человек шахтерской наружности на переднем плане, увы, опять подкачал. Владимир, вы или крест (плитоноску) снимите, или трусы (бронеплиты) наденьте. Так и собираетесь все пять лет исполнять это бесконечное Бенни Хиллс-шоу?» — написал он.

Ирония заключается в том, что в таком виде Зеленский предстал 14 октября, когда на Украине отмечают День защитника страны.

Пост Александра Суркова собрал 1,3 тысячи лайков и 266 комментариев. Пользователи заявили, что, возможно, стилисты президента одевают его так специально.

«Ну нельзя же каждый раз так делать, чтобы потом все это замечали и смеялись?» — написал один из подписчиков.

На комментарий о том, что в его бронежилете нет защиты, один из пользователей отметил, что если туда добавить «плиты», то президент уйдет в землю по колено.

«Этот облик наш позор: каска, броник, памперс», — высказался другой пользователь.

«Почему на его шлеме отсутствует надпись PRESS или хотя бы TV? Это ж как раз его родное лицедейство», — вспомнили прошлую карьеру президента Украины граждане страны.