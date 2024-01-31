31 января 2024, 07:29
Зеленского высмеяли в США после провала с увольнением Залужного
Читатели NYT отреагировали на попытку Зеленского уволить главкома ВСУ Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский попытался уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Читатели New York Times отреагировали на публикацию издания, в котором раскрывались детали. Оказалось, что в Киеве решили отложить отставку Залужного из-за утечки в СМИ.
Американцы посмеялись над Зеленским, который сначала отменил проведение демократических выборов на Украине, а сейчас пытается устранить всех конкурентов. Украинского президента обвинили в том, что у него отсутствует стратегическое мышление.
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«Единственная причина, по которой Зеленский хочет его уволить, заключается в том, что он более популярен» — написал один из читателей NYT в комментариях к публикации.
Зеленского назвали «нарциссом», который одержим манией величия. Но Украине нужен человек, которые понимает реальную картину и не стремится к «бесконечной войне», считают пользователи.
Ранее издание The Economist написало, что Зеленский предложил Залужного занять пост секретаря СНБО. Однако главком отказался от этой должности.
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