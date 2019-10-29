Зеленского встретили баннером и песней про лоха

Кортеж Зеленского, следовавшего по Мариуполю на инвестиционный форум, встретили песней «Я же не лох».

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Также вдоль дороги, по которой проезжал президент Украины, растянули два ярко-зеленых баннера, которые цитировали слова Зеленского, которые он произнес в ходе прошедшей 26 октября встречи с добровольцами в поселке Золотое в Донбассе. «Мне 42-й год! Я же не лох», — написано на одном из баннеров. Также участники акции включили на улице песню с аналогичными словами.

Ранее в СМИ сообщалось, что 26 октября Зеленский в срочном порядке посетил линию фронта в Донбассе. Он пообщался на последнем блок-посту под селом Золотое с добровольцами, которые отказались от разведения войск.