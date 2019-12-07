Зеленского «вооружили информацией» перед встречей с Путиным

В Киеве в закрытом режиме прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны с участием президента страны Владимира Зеленского. Он поедет в Париж, «вооруженный определенной информацией» от госорганов и спецслужб, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Президент Украины на закрытом заседании СНБО получил информацию, которая будет ему полезной на встрече в нормандском формате. Саммит с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет в Париже уже в понедельник, 9 декабря.

«Президент едет на нормандский формат, вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства», — заявил секретарь СНБО.

Его заявление было показано в эфире украинского «5 канала».

Чтобы «вооружить» президента информацией, трудились 22 украинских государственных органа и спецслужбы. Они «отрабатывали все эти процессы», добавил Данилов.

На заседании был обговорен один из сценариев реинтеграции Донбасса. Его будут реализовывать как основной. По словам Данилова, в основном речь идет про три позиции для обеспечения проведения выборов. «Обмен, граница, не стреляем», — подчеркнул секретарь СНБО.