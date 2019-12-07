Зеленского «вооружили информацией» перед встречей с Путиным
Президент Украины на закрытом заседании СНБО получил информацию, которая будет ему полезной на встрече в нормандском формате. Саммит с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет в Париже уже в понедельник, 9 декабря.
«Президент едет на нормандский формат, вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства», — заявил секретарь СНБО.
Его заявление было показано в эфире украинского «5 канала».
Чтобы «вооружить» президента информацией, трудились 22 украинских государственных органа и спецслужбы. Они «отрабатывали все эти процессы», добавил Данилов.
На заседании был обговорен один из сценариев реинтеграции Донбасса. Его будут реализовывать как основной. По словам Данилова, в основном речь идет про три позиции для обеспечения проведения выборов. «Обмен, граница, не стреляем», — подчеркнул секретарь СНБО.