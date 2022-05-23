Китайская делегация покинула зал после выступления Зеленского в Давосе
Китайская делегация вышла из зала на форуме в Давосе после выступления Зеленского
Делегация Китая во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе не поддержала его аплодисментами и покинула зал. Об этом написало РИА «Новости».
Также член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол в эфире телеканала CNN подтвердил, что выступлению Зеленского аплодировали все собравшиеся, кроме китайской делегации.
По его мнению, КНР дала понять, что не поддерживает Зеленского и Украину.
Зеленский, выступая на форуме, призвал западные страны ввести эмбарго на российские нефть и газ, заблокировать предприятия IT-сектора и банки.
Также ранее Зеленский предложил западным странам взять шефство над каждым регионом Украины и принять участие в восстановлении Украины.