Китайская делегация покинула зал после выступления Зеленского в Давосе

Делегация Китая во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе не поддержала его аплодисментами и покинула зал. Об этом написало РИА «Новости».

Также член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол в эфире телеканала CNN подтвердил, что выступлению Зеленского аплодировали все собравшиеся, кроме китайской делегации.

По его мнению, КНР дала понять, что не поддерживает Зеленского и Украину.

Зеленский, выступая на форуме, призвал западные страны ввести эмбарго на российские нефть и газ, заблокировать предприятия IT-сектора и банки.

Также ранее Зеленский предложил западным странам взять шефство над каждым регионом Украины и принять участие в восстановлении Украины.