Мир 09 июля 2023, 02:59 Зеленского упрекнули в игнорировании беженцев во время международных визитов Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский игнорирует беженцев во время зарубежных визитов РИА «Новости»

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Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский игнорирует во время зарубежных визитов беженцев и их нужды. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

«Вы все видели этот так называемый шопинг-тур Зеленского. <…> Он был во всех странах, но не встретился с украинскими беженцами», — заявил Соскин.

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Политик обратил внимание, что глава киевского государства «абсолютно чужероден» самой Украине и далек от ее народа. И по этой причине, убежден Соскин, в стране надо в досрочном порядке провести выборы президента.

Ранее президент США Джо Байден назвал решение вопроса о членстве Украины в НАТО преждевременным. При всем этом глава Белого дома пообещал помочь Киеву подготовиться к участию в Североатлантическом альянсе и выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности на промежуточный период.