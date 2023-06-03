Мир 03 июня 2023, 05:50 Зеленского унизили на саммите в Молдавии Премьер Люксембурга Беттель унизил Зеленского неприличным жестом YouTube

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель унизительным жестом указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на его излишнюю болтливость. Инцидент произошел на саммите Европейского политического сообщества, видео появилось на YouTube.

В ролике Зеленский пытается поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Люксембурга. После недолгого разговора Беттель использовал характерное движение рукой и велел украинскому лидеру замолчать. Унизитльеный жест используют, когда хотят указать на излишнюю болтливость собеседника.

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Зеленский отвернулся и с наигранной улыбкой попытался продемонстрировать журналистам, что его не оскорбил поступок Беттеля.

Встреча с президентом Украины на полях саммита Европейского политического сообщества не изменила позицию Сербии по поводу антироссийских санкций, заявил Вучич. Сербия блюдет свои интересы.