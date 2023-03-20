Мир 20 марта 2023, 08:48 Зеленского уличили во лживости избирательной кампании Бизнесмен из ФРГ Дотком: Зеленский соврал, когда пообещал Украине мир в Донбассе Сайт президента Украины

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Бизнесмен из Германии Ким Дотком заявил, что президент Украины Владимир Зеленский солгал гражданам своей страны в ходе избирательной кампании. Об этом предприниматель написал в Twitter.

«Господин Зеленский наврал украинцам», — заявил он.

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По его словам, граждане восточноевропейской страны выбрали нынешнего президента как раз из-за обещания мирной жизни. Также Дотком напомнил, что эту риторику Зеленский сохранял в первых публичных высказываниях в качестве украинского лидера, в 2019 году.

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Кроме того, немецкий бизнесмен написал и о другом обещании украинского лидера. По словам Доткома, Зеленский публично заявлял о готовности покинуть свой пост ради мирной жизни своих сограждан.

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил, что нынешний президент Украины отправил соотечественников в мясорубку ради членства государства в ЕС и НАТО. При этом Евросоюз не хочет связываться с этой республикой из-за ее неопределенного будущего.