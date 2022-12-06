Мир 06 декабря 2022, 03:55 Зеленского уличили во лжи об истории The Responsible Statecraft: слова Зеленского о Минских соглашениях противоречат истории Владимир Зеленский/Telegram

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Речь президента Украины Владимира Зеленского о Минских соглашениях, которую он произнес на прошедшем саммите G20, противоречит истории. Такое заявление сделал журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.

Во время своего онлайн-выступления украинский лидер озвучил то, как он видит возобновление мира на Украине. Зеленский подчеркнул что «не будет никакого „Минска-3“. По его словам, это якобы дало бы России время для наращивания сил.

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Снайдер в своей статье отметил, что слова президента Украины были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, но при этом не совсем точно отражают историю.

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«Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина», — написал журналист.

Политики Киева, как заметил Снайдер, уже не раз проговаривались СМИ, что вступали в договоренности с Кремлем для оттягивания времени. Журналист добавил, что и сам Зеленский не стремился выполнить обязательства, которые давала украинская сторона.

Во время своего видеообращения к участникам саммита G20 в Индонезии Зеленский заявил, что Минские соглашения давно неактуальны. Он предложил мировым лидерам новый документ — Kyiv Security Compact, или Киевский договор о безопасности, который состоит из 10 пунктов.

Политолог Сергей Марков в разговоре с «360» отметил, что никто из участников саммита не уважает лидера Украины. Все хорошо знают, что он только марионетка Вашингтона, которая разрушает свою страну во имя противостояния США с Россией.