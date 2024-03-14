Мир 14 марта 2024, 11:08 Зеленского уличили во лжи о российской армии Newsweek: Зеленский обманул Запад, сказав об остановке наступления армии России РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский заявлял о хорошей обстановке на фронте для ВСУ. Но реальность говорит об обратном, отметил журналист Дэвид Бреннан в издании Newsweek.

«Российские войска добиваются новых, хотя и незначительных, территориальных успехов <…>, при этом Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены», — отметил автор.

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Он напомнил, что российские подразделения движутся вперед по всем направлениям специальной военной операции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает отправку европейских военных на Украину. Многие в Европе не поддержали его высказывание. Зеленский заявлял, что Вооруженные силы Украины пока не нуждаются в присутствии французский военных. По его словам, ВСУ еще пока держатся.

Однако среди украинских военных нарастает недовольство. Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на информацию из закрытого чата офицеров ВСУ, солдаты планируют захватить парламент республики.