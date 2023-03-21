Мир 21 марта 2023, 10:23 Зеленского уличили в страхе перед Си Цзиньпином Politico: Зеленский боится разозлить Си Цзиньпина антироссийскими высказываниями РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский боится разозлить главу КНР Си Цзиньпина антироссийскими высказываниями. К такому выводу пришли журналисты издания Politico.

По их мнению, глава КНР может остаться недовольным критикой правительства Венгрии, Германии и других стран за сближение с Россией. Зеленский, по словам авторов материала, понимает это и старается избегать подобных заявлений, несмотря на желание и возможность таких суждений.

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«Он играет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы номер один — председателем Китая Си Цзиньпином», — отметили журналисты.

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По их мнению, у подобной осторожности есть веские основания. Они написали, что правительство Украины хотело бы видеть представителей КНР инвесторами в экономику своей страны, а также в качестве торговых партнеров и потенциальных посредников. Авторы материала предположили, что недовольство Си Цзиньпина может стать угрозой для восточноевропейского государства. Среди таких опасных для Украины решений со стороны Китая авторы материала отметили выделение крупного экспорта вооружений для ВС России и их соратников.