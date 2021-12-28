Зеленского уличили в страхе перед Кадыровым
Депутат Рады Гончаренко: Зеленский не ответил Кадырову, потому что боится его
Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать главе Чечни Рамзану Кадырову, поскольку может испытывать страх перед ним. Такое мнение озвучил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Ранее Кадыров заявил, что Украину необходимо будет присоединить к России, если Зеленский продолжит проводить враждебную политику в отношении РФ. Никакой реакции в ответ на это заявление из офиса президента не последовало.
«Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем комментировать внешнеполитическую ситуацию. По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся перед Кадыровым», — сказал Гончаренко.
В 2018 году в интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказал о конфликте с Кадыров, в результате которого ему пришлось приносить извинения. По словам Зеленского, в одном из юмористических шоу были показаны кадры, на которых Кадыров плакал. После этого у Зеленского спросили, что он думает по этому поводу и он ответил, что если в результате программы обиделся кто-то из представителей мусульманского мира, то он просит за это прощения.
Как пишет издание «Страна», Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым в 2014 году. Он просил помощи у заместителя министра внутренних дел Украины Владимира Евдокимова, поскольку опасался за свою жизнь. Сообщается, что ведомство помогло устроить встречу между Зеленским и заместителем главы МВД Чечни, а также с главой регионального министерства. Допускалась и встреча Зеленского с Кадыровым, однако будущий украинский президент ехать в Чечню отказался и улаживать проблему пришлось подчиненному Евдокимова.