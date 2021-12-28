Зеленского уличили в страхе перед Кадыровым

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать главе Чечни Рамзану Кадырову, поскольку может испытывать страх перед ним. Такое мнение озвучил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее Кадыров заявил, что Украину необходимо будет присоединить к России, если Зеленский продолжит проводить враждебную политику в отношении РФ. Никакой реакции в ответ на это заявление из офиса президента не последовало.

«Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем комментировать внешнеполитическую ситуацию. По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся перед Кадыровым», — сказал Гончаренко.

В 2018 году в интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский рассказал о конфликте с Кадыров, в результате которого ему пришлось приносить извинения. По словам Зеленского, в одном из юмористических шоу были показаны кадры, на которых Кадыров плакал. После этого у Зеленского спросили, что он думает по этому поводу и он ответил, что если в результате программы обиделся кто-то из представителей мусульманского мира, то он просит за это прощения.

Как пишет издание «Страна», Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым в 2014 году. Он просил помощи у заместителя министра внутренних дел Украины Владимира Евдокимова, поскольку опасался за свою жизнь. Сообщается, что ведомство помогло устроить встречу между Зеленским и заместителем главы МВД Чечни, а также с главой регионального министерства. Допускалась и встреча Зеленского с Кадыровым, однако будущий украинский президент ехать в Чечню отказался и улаживать проблему пришлось подчиненному Евдокимова.