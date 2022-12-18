Мир 18 декабря 2022, 20:43 Зеленского уличили в признании катастрофы на Украине — СМИ FP: призыв Зеленского к беженцам говорит о бедственном положении Украины РИА «Новости»

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В словах президента Украины Владимира Зеленского увидели признание катастрофического положения экономики страны — он попросил беженцев не возвращаться на родину из Евросоюза. Об этом изданию Foreign Policy рассказал экономист Адам Туз.

Непростую обстановку в стране усугубили ракетные удары по стратегическим целям, из строя выведены более половины энергетических объектов. Просьба Зеленского не возвращаться на Украину говорит о серьезности сложившейся ситуации.

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«Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», — заявил Туз.

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Экономист считает, что страна потеряла до 35% ВВП от военных действий, и от полного хаоса ее спасают западные инвестиции. Однако это не решает вопрос стабильности финансовой системы.

«Прямо сейчас экономическая ситуация на Украине, ее социальное положение, особенно в эту холодную погоду, становится все более и более серьезным», — подытожил аналитик.

Зеленский признал, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы. Сложная обстановка сложилась с тепло- и электроснабжением. Сильнее всего страдают крупные города.