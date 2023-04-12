Мир 12 апреля 2023, 15:19 Зеленского уличили в присвоении минимум 400 миллионов долларов Журналист Херш обвинил Владимира Зеленского в присвоении не менее 400 миллионов долларов Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконным образом присвоили себе не менее 400 миллионов долларов за средств, переданных стране для закупок дизельного топлива. Об этом на личной странице на платформе Substack сообщил независимый журналист-расследователь Сеймур Херш.

«Президент Зеленский присвоил как минимум 400 миллионов долларов, предназначенных для закупок дизельного топлива. Многие аналитики сравнивают уровень коррупции на Украине с Афганистаном, но профессиональной аудиторской проверки здесь никогда не будет», — написал он.

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Журналист также отметил, что министерства на Украине создают подставные компании для контрактов на поставки оружия.

«Они буквально соревнуются между собой в заключении экспортных договоренностей на поставки боеприпасов и оружия с частными торговцами по всему миру, после чего получают откаты. Многие из фиктивных фирм находятся в Чехии и Польше, но есть и в Израиле», — добавил он.

Ранее Херш назвал безумной политику США и НАТО в отношении России.