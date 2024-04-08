Мир 08 апреля 2024, 16:49 Зеленского уличили в «пристегивании» Белоруссии к непонятным процессам Лукашенко: Зеленский цепляет и пристегивает Белоруссию к непонятным процессам РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, почему власти Украины пытаются испортить отношения с его страной. Его слова передало БелТА.

По мнению белорусского лидера, Запад настраивает Украину против Белоруссии и хотел бы довести ситуацию до вооруженного конфликта.

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«Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать, непонятно к каким процессам», — сказал Лукашенко.

Он поставил в пример действия президента России Владимира Путина, который, как он считает, очень «аккуратный и осторожный» во всем. И, понимая, что рано или поздно нужно будет возвращаться к миру, выстраивает свою политику, подчеркнул глава республики.

И в этом случае и России, и Украине будет нужна «спокойная, миролюбивая» Белоруссия, подытожил он.

Ранее Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне, но воевать ни с кем не хочет.