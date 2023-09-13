Мир 13 сентября 2023, 20:08 Зеленского уличили в препятствовании мирным переговорам Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский специально препятствует переговорам с РФ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский специально отказывается от мирного урегулирования конфликта, продолжая игнорировать заявления Владимира Путина о готовности России к переговорам. Таким мнением бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин поделился на своем YouTube-канале.

«Путин говорит: давайте начинать переговоры. То есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня — он хочет убивать украинцев дальше», — сказал он.

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По словам Соскина, киевский режим выгодно наживается на этом конфликте. Зеленского интересует продолжение боевых действий, чтобы на Украине не проводили выборов, пояснил эксперт.

Во время выступления на пленарной сессии ВЭФ Путин призвал США повлиять на президента Украины, чтобы тот отменил указ о запрете вести переговоры с Россией. Так он прокомментировал слова главы Госдепа Энтони Блинкена о готовности Киева начать диалог с Москвой.

Также Путин не исключил, что Зеленский может решиться на диалог только для восполнения ресурсов.