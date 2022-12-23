Мир 23 декабря 2022, 23:05 Зеленского уличили в попытке убедить Конгресс США в возможности победы над Россией The Washington Post: Зеленский убеждал конгрессменов США в способности Украины победить РФ Pxhere

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Президент Украины Владимир Зеленский во время однодневного визита в США пытался убедить американского коллегу Джо Байдена и членов Конгресса в том, что Киев в состоянии одержать победу в конфликте с Россией. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на многочисленные неназванные источники.

«Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в конфликте. Однако должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно», — говорится в материале.

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Как указали собеседники издания, визит украинского лидера в Вашингтон стал попыткой заручиться поддержкой законодателей и американцев, которые настроены скептически, «перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».

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Зеленский посетил Вашингтон в среду, 21 декабря. В ходе своего визита он встретился с Байденом, их переговоры прошли в Белом доме. Также украинский лидер выступил перед американскими конгрессменами. Во время рабочей поездки Зеленский просил больше вооружений, чем в итоге получит. По данным газеты The New York Times, американское правительство отказало ему в танках, истребителях, дронах и ракетах.