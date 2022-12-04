Мир 04 декабря 2022, 11:00 Зеленского уличили в попытке развязать новую мировую войну Al Mayadeen: удар по Польше был попыткой Зеленского развязать аналог Второй мировой войны "ВКонтакте"

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«Ракетный инцидент» с прилетом боеприпасов на территорию Польши был попыткой повтора сценария Второй мировой войны. Таким мнением поделились журналисты издания Al Mayadeen.

Они предположили, что попадание ракет на территорию Польши было запланированной провокацией со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

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«[Он] пытался подтолкнуть НАТО к военному конфликту с Россией», — написали авторы материала.

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По их мнению, ракетный удар по Польше мог стать предлогом для начала такого противостояния. Также журналисты арабского издания отметили схожесть маневра с историческим событием.

Они написали, что дальнейшее развитие событий после прилета боеприпасов на территорию Польши могло пойти по сценарию времен Второй мировой войны. По их мнению, ситуация могла напоминать нападение на Перл-Харбор и вступлению США в военные действия.

Прилет ракет на территорию Польши произошел вечером 15 ноября. Тогда два боеприпаса упали около населенного пункта Пшеводув. Он находится недалеко от границы Польши с Украиной.